اشخاص تنتحل صفة جامعي تبرعات لبيت اليتيم في السويداء..!!

اعربت جمعية دار الرعاية الاجتماعية "بيت اليتيم" عن اسفها لاقدام اشخاص عديمي الضمير بجمع تبرعات بطريقة الاحتيال وانتحال صفة جامعي تبرعات لبيت اليتيم .



واشارت صفحة بيت اليتيم على الفيسبوك اليوم الى ورود الكثير من الأستفسارات والملاحظات حول قيام عدد من الاشخاص بأنتحال صفة جامعي تبرعات للجمعية بدون تكليف من قبلها لاحد بجمع التبرعات مبينة ان لديها معتمدين معروفين في القرى والبلدات واللذين يجمعون تبرعات بموجب ايصالات رسمية ذات قيمة محددة وممهورة بختمين رسميين "ختم الجمعية وختم مديرية الشؤون والعمل بالسويداء" إضافة لوجود رقم موافقة رسمية.

وقالت الجمعية انها تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة هؤلاء الاشخاص عبر الجهات المختصة وتقديمهم للقضاء العادل.. مطالبة من الجميع بالتعاون وابلاغها عن اي شبهة وعدم تقديم تبرعات نقدية او عينية الا بموجب ايصالات رسمية مصدقة اصولا.