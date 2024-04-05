انخفاض أسعار الخضروات في دمشق  

شهدت أسواق دمشق تقلبات في أسعار الخضروات والفواكه؛حيث سجلت بعض المنتجات انخفاضاً في الأسعار، فيما ظلت أسعار أخرى ثابتة، وشهدت منتجات قليلة ارتفاعاً ملحوظاً.

وتباين في حركة الأسعار خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن سعر الفليفلة شهد قفزة، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 23 و26 ألف ليرة سورية.يعزى هذا الارتفاع، على الرغم من ضعف الطلب عليه، إلى عوامل عدة، أبرزها الصادرات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل في سهل عكار نتيجة الفيضانات الأخيرة، وفقًا لما ذكره أحد تجار سوق الهال.

وسُجلت انخفاضات في أسعار بعض أنواع الخضار، حيث تراوح سعر كيلو الفول ما بين 3000 و5000 ليرة، ووصل سعر كيلو البازيلاء إلى ما بين 8000 و12000 ليرة، اعتمادًا على جودتها. كما انخفض سعر كيلو البصل الفريك إلى 8000 ليرة، بينما شهد سعر كيلو البندورة تراجعًا طفيفًا، مستقرًا عند 7000 ليرة. يظل سعر كيلو البطاطا، سواء الحلوة أو المالحة، في نطاق 7000 إلى 10000 ليرة، وتراجع سعر كيلو الكوسا إلى 7000 ليرة، وبلغ سعر كيلو الباذنجان المحاشي 11000 ليرة. استقر سعر كيلو الزهرة عند 4500 ليرة، فيما تراجع سعر الفاصولياء الخضراء العريضة بشكل طفيف، مقتربًا من 30000 ليرة، وظل سعر الثوم الأخضر فوق 30000 ليرة للكيلوغرام.

وبالنسبة للفواكه تراجع سعر كيلو العوجا إلى 30 ألف ليرة، وسعر التفاح لا يزال الكيلو بين 9و 12 ألف ليرة حسب جودته، والبرتقال البلانصيا بين 3000 و 6000 ليرة حسب جودته، والموز استقر ما بين 20-22 ألف ليرة، والفريز تراجع الكيلو إلى 17 ألف ليرة، والليمون الحامض 4500 ليرة والجزر ب4500 ليرة.

وبالنسبة للحشائش لا يزال النعنع يتربع على عرش الأسعار والربطة وصل سعرها إلى 3000 ليرة، والبقدونس تراجع سعر الربطة الى 800 ليرة، والخس بلغ سعر الكيلو الواحد بـ 4000 ليرة، والسلق والهندباء الكيلو تراجع الى 4000 ليرة، والزعتر الربطة بـ1000 ليرة، والسبانخ ايضا الكيلو بـ5000 ليرة.

فيما يخص المقارنة بين أسعار صالات السورية للتجارة والأسواق ، تظل الأسعار في صالات السورية للتجارة أعلى من تلك المتوفرة في الأسواق. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصالات تواجه تأخيراً في تحديث أسعارها و ذلك بسبب ضعف الرقابة عليها.