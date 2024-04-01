إلايكونوميست: تحالف روسيا والصين وإيران يهدد بالتحول إلى كابوس للغرب

أوردت مجلة “إيكونوميست” البريطانية أن التحالف بين روسيا والصين وإيران يشكل تهديدًا محتملًا للولايات المتحدة وحلفائها، حيث تعمل هذه الدول على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بينها، وتبحث عن سبل لتجاوز العقوبات الغربية وتعزيز موقعها في الساحة الدولية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى نقل السلطة والنفوذ بعيدًا عن الغرب.

وأشارت المجلة إلى أن الضغط الاقتصادي المفروض على هذه الدول قد أدى إلى توحيدها لمواجهة التحديات المشتركة ودعم فكرة تعددية القطبية في العالم، مما يقلل من قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها على المستوى الدولي.

وأكدت الصحيفة أن هذا التحالف المناهض للغرب قد يساهم في تعزيز قدرة هذه الدول على مقاومة العقوبات والانتصار في الصراعات، وقد يجذب أطرافًا أخرى للانضمام إليه.

وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الغرب يتبع سياسات عدوانية تؤدي إلى عدم استقرار العلاقات الدولية، وتعتبر روسيا جاهزة لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحرية والعدالة في العالم وخلق بيئة ديمقراطية تتيح الفرص للبلدان والشعوب.

وفيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق “كروكوس سيتي” في موسكو، فقد أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى، حيث لم يتم بعد إصدار البيانات الرسمية النهائية بشأن عددهم، ولا يزال البحث جاريًا عن المشتبه بهم في هذا الهجوم الدموي والهمجي.