عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائـيلي على حلب

أفاد مصدران أمنيان لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأنّ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حلب في شمالي سوريا أدّى إلى استشهاد 38 شخصاً، بينهم مدنيين وعسكريين, فيما أفادت مصادر اعلامية بارتفاع عدد الشهداء الى 42.

وفجر اليوم الجمعة، تعرضت مناطق عدة في مدينة حلب وريفها لاعتداء هو الاعنف خلال هذا العام، وسمعت اصوات الانفجارات التي استمرت لاكثر من نصف ساعة في مختلف انحاء المدينة وفق ما افادت مصادر اهليه، بينما سمعت اصوات سيارات الاسعاف تتجه الى المناطق المستهدفة.

وتناقل ناشطون صور ومقاطع فيديو للنقاط المستهدفة تظهر حدة الانفجارات جراء العدوان، والتي توزعت قرب مطار حلب الدولي، ومنطقة السفيرة في الريف الشرقي.

وافاد مصدر عسكري انه عند الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب.

المصدر تكد ان العدوان تزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها.