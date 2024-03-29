الجيش ينصب كمينا لإرهابيي “هيئة تحرير الشام” جنوبي إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء27/3/2024، عن إحباط هجومين إرهابيين على النقاط العسكرية في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الشمالي، وتمكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر الميادين بأن الجيش السوري نصب كمينًا لمجموعة تابعة لهيئة “تحرير الشام” على محور جبل الزاوية جنوب إدلب، وتمكن من قتل جميع أفرادها.

وبحسب المصادر، كانت المجموعة تحاول التقدم باتجاه نقاط الجيش السوري على محوري معرة موخص والبريج شمال غرب كفرنبل في جبل الزاوية.

وأضافت المصادر أن مجموعة من “الحزب التركستاني” حاولت التقدم للتغطية على سحب جثث قتلى الهيئة، ولكنها وقعت في كمين أسفر عن قتلى في صفوفها قبل أن تنسحب.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن مجموعة تابعة للواء عمر بن العاص التابع لهيئة “تحرير الشام” كانت تحاول التقدم نحو موقع للجيش السوري على محور بلدة معرة موخص، وأخرى نحو محور بلدة البريج شمال غرب مدينة كفرنبل.

ونجح الجيش السوري في نصب كمين للمجموعة الأولى على محور معرة موخص، وتمكن من قتل جميع أفرادها.

وتابعت المصادر أن مجموعة ثانية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني حاولت فتح جبهة أخرى على محور جبل الزاوية للتغطية على مجموعة أخرى للهيئة كانت تحاول سحب جثث القتلى، إلا أنها وقعت في كمين أسفر عن قتلى في صفوفها.

وشهدت المعركة استمرار الاشتباكات على محوري جبل الزاوية لعدة ساعات، حيث لم تحقق الجماعات المسلحة أي تقدم وكانت خسائرها كبيرة.

وقدرت المصادر عدد قتلى المجموعة الأولى بأكثر من 12 مسلحًا، فيما لم تعرف خسائر “الحزب التركستاني” والمجموعة الثانية التي تدخلت لسحب الجثث.