كشف ملابسات جريمة قـتل غامضة وإلقاء القبض على القـاتل

أُبلغ قسم شرطة المزة الغربي في دمشق عن وفاة امرأة تُدعى صبحية داخل غرفتها في حي المزة (٨٦).

عند فحص مسرح الجريمة، وُجدت الجثة مكبلة باليدين والقدمين بواسطة سلك كهربائي، ومغطاة بقطعة قماشية مع آثار دماء، وتبين أن سبب الوفاة كان اختناقًا، وتم سرقة اسوارة ذهبية وجهاز خلوي منها، دون وجود مؤشرات عن الجاني.

بعد التحري وجمع المعلومات، تم الشك بشخص يُدعى مؤيد ح، والذي اكتشف أنه متغيب في محافظة اللاذقية.

تم القبض عليه بالتعاون مع فرع الأمن الجنائي في اللاذقية وإحضاره إلى قسم شرطة المزة الغربي، حيث اعترف بارتكابه الجريمة بخنق الضحية وسرقة الاسوارة الذهبية والهاتف الجوال بسبب خلافات مالية.

تم استعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، الذي سيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه المناسب.



وزارة الداخلية