أسهم شركة “ترامب” للتواصل الاجتماعي تقفز بنسبة 40%

قفزت أسهم شركة التواصل الاجتماعي المملوكة للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بنسبة 40%، الثلاثاء، في اليوم الأول من التداول ببورصة “ناسداك”.

وتدير مجموعة “ترامب” للإعلام والتكنولوجيا شركة منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشال”.

وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 6.8 مليار دولار، قبل بدء التداول، وهو رقم قد يرتفع بشكل كبير إذا استمرت المكاسب المبكرة في الأسهم.

ويتم تداول الأسهم تحت رمز “دي جيه تي”، ويمتلك “ترامب” ما يقرب من 60% من أسهم الشركة.

وتم إطلاق “تروث سوشال” في شباط 2022، بعد عام واحد من حظر “ترامب” من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، في أعقاب أحداث 6 كانون الثاني بمبنى الكونغرس الأمريكي.

وأعيدت حسابات “ترامب” على منصات التواصل الاجتماعي بعد فترة، لكنه ظل متمسكاً بتدشين منصته “تروث سوشال”.