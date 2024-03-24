دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان صاروخي في محيط دمشق

تصدت دفاعاتنا الجوية لصواريخ إسرائيلية متجهة نحو مواقع في محيط دمشق، حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية عدة صواريخ من فوق الجولان السوري المحتل باتجاه المنطقة المذكورة.

وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الصواريخ بنجاح.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء لواء جديد على الحدود مع سورية ولبنان بتسمية “ههاريم”، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عسكري نشره، أن هذا اللواء سيكون متخصصًا في القتال في التضاريس الجبلية بمنطقة جبل الشيخ وجبل الروس.