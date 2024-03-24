الروس يكثفون تدريباتهم لقوات الجيش العربي السوري

خلال الأيام الأخيرة، شهدت تدريبات القوات الروسية مع قوات الجيش السوري نشاطًا مكثّفًا في عدة مواقع.

تركزت هذه التدريبات، كما أظهرت فيديوهات وصور نشرتها جماعات ناشطة سورية يوم الجمعة، على استخدام الطائرات المسيّرة وتكتيكات القتال البري.

وذكر موقع “أخبار سورية” أن هذه التدريبات تستهدف خاصة أطقم المدفعية، بهدف تدريب عناصر الجيش السوري على استخدام الطائرات بدون طيار في مهام التعرف على الأهداف والاستطلاع الإضافي وضبط النيران وتنفيذ العمليات العسكرية بكفاءة.

وأشار الموقع إلى أن الضباط الروس نفذوا تدريبات مماثلة في عدة قواعد عسكرية في سورية، وزادت هذه التدريبات منذ بداية فبراير بشكل ملحوظ.

يأتي هذا في سياق زيادة تواجد الجيش السوري لسلاح المسيرات على خطوط التماس مع الميليشيات المسلحة في شمال غرب سورية، حيث استهدفت هذه المسيرات خلال الأيام الأخيرة مواقع ونقاط عسكرية.