وفاة شخصين بمتحور جديد لفيروس كورونا.. هذه أعراضه و طرق علاجه؟
كشف عضو اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة «فيروس كورونا» في سوريا، الدكتور نبوغ العوا، عن متحور جديد لفيروس كورونا يسمى ”JN1” بدأ بالانتشار في البلاد منذ حوالي شهرين تقريباً.
وذكر الدكتور العوا، أن أعراض المتحور تنفسية علوية، رشح شديد، التهاب بلعوم، بحة صوت، ارتفاع حرارة، سعال شديد جداً مصدره الحنجرة، سيلان أنف، لافتاً إلى أنه لا يمكن علاجها بالأدوية المتعارف عليها للرشح والكريب.
وحذر من استخدام دواء “أزيثرومايسين” لعلاج تلك الأعراض، على اعتبار أن الصحة العالمية منعت استخدامه منذ عامين تقريباً، لعلاج الكورونا، لأنه يضعف المناعة ويقوي الفيروس وفقا لما نشره موقع كيو ستريت
واعتبر العوا أن الاختلاط ساهم بانتشار المتحور الجديد ”JN1” بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث يوجد في كل بيت إصابة يُعتقد بأنها كريب.
وأشار إلى أن خطورة المتحور تكمن في وصول أعراضه إلى الرئة ما يتسبب بحدوث ضيق نفس، وهناك إصابات وضعت على المنفسة الاصطناعية.
وأضاف العوا أنه منذ حوالي شهر تقريباً، توفي شخصين نتيجة الإصابة بالمتحور “JN1″، أحدهم مدخن ومصاب بالربو، والآخر رجل مسن.
وأضاف: إن المتحور في مراحله الأولى من الممكن علاجه، وفترة حضانته 48 ساعة، والإصابة به 15 يوم.
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