السورية للاتصالات تُعلن عن مسابقة للتعاقد مع عدد من العاملين في فرعها بدمشق

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، الثلاثاء، عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من المواطنين السوريين ومن في حكمهم بعقود عمل سنوية، لشغل بعض الوظائف في فرع اتصالات دمشق، وفق نظام العمل والعاملين النافذ لديها وبأجر بدء التعيين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن “المؤهلات العلمية المطلوبة للتقديم إلى المسابقة تشمل إجازة في الهندسة باختصاص (كهرباء – إلكترون – طاقة – اتصالات – ميكانيك – مدنية – معلوماتية – حواسيب)، وفي الحقوق والاقتصاد”.

وأضافت الشركة أنه كذلك مطلوب “شهادات معاهد باختصاص (كهرباء – إلكترون – ميكانيك – حاسوب – اتصالات – صناعي – متوسط هندسي – مراقبين فنيين / مساحي) وثانويات علمي وأدبي وصناعة (كهرباء – ميكانيك – حاسوب)”.

يُذكر أن تقديم الطلبات للاشتراك بالمسابقة يبدأ في 17 آذار الجاري ويستمر حتى 31 منه، وذلك في ديوان فرع اتصالات دمشق في شارع “النصر”، ويمكن للراغبين بالتعاقد والتقدم للمسابقة معرفة المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وصفحتها على موقع “فيسبوك”.