لماذا تواصل البيتكوين صعودها التاريخي؟

شهدت عملة “البيتكوين” الرقمية ارتفاعاً قياسياً مؤخراً، وتجاوزت في تعاملات الثلاثاء مستوى 72 ألف دولار، للمرة الأولى في تاريخها.

وأشار خبراء ومحللون في الأسواق إلى أن “سعر عملة البيتكوين قفز على خلفية اندفاع الاستثمارات، إذ صعد سعر العملة بنحو 70% منذ بداية العام 2024”.

وعزا الخبراء الإقبال على العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى “الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الكبيرة التي تستثمر في العملات الرقمية، إضافةً إلى إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة تستثمر مباشرةً في العملة المشفرة في كانون الثاني الماضي”، بحسب ما نقلته “RT”.

وأشار المحللون إلى أن “إطلاق الصناديق سهّل الاستثمار في العملات المشفرة”، لافتين إلى أن تغيّر قواعد تعدين عملة “البيتكوين” في نيسان المقبل قد يؤثر على على قيمتها، غير مستبعدين أن النمو القياسي الراهن في قيمتها، ربما يتبعه انخفاض حاد بنفس القدر.

من جهته أفاد رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين (RACIB)، “يوري بريباتشكين”، بأن “بعض المستثمرين يفكرون في الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى وسط تزايد حالة عدم اليقين في العالم”.

وقال الخبير، إن “اللاعبون في السوق المالية يشعرون بالقلق إزاء التوترات الجيوسياسية العامة، فضلاً عن الوضع في الاقتصاد الأمريكي، إذ يخشى الكثيرون من الفقاعة في سوق الأسهم الأمريكية، لذلك ينظر الناس بشكلٍ متزايد إلى البيتكوين كبديل للملاذات الآمنة التقليدية الأخرى”.

يُذكر أن سعر عملة “البيتكوين” صعد في تعاملات الثلاثاء بنحو 1.58% إلى 72196 دولار، بحسب بيانات منصة “كوين ديسك”.

