فيلم أوبنهايمر ينال حصة الأسد وجون سينا عارياً2024

حصل فيلم “أوبنهايمر”، الذي يحكي قصة صانع أول قنبلة ذرية في العالم، من إخراج كريستوفر نولان، على حصة الأسد من جوائز حفل الأوسكار لعام 2024، بنيله سبع جوائز من أصل 13 ترشيحاً.

وحصد الممثل “كيليان مورفي” جائزة أفضل ممثل رئيسي عن تجسيده شخصية “روبرت أوبنهايمر”، كما نال المخرج “نولان” على جائزة أفضل إخراج، وفاز الممثل روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في نفس الفيلم.

وفاز فيلم “أوبنهايمر” بجائزة أفضل مونتاج وموسيقى وتصوير سينمائي. ومع ذلك، فقد خسر الفيلم العديد من الفئات الفنية الأخرى، ما حرمه من تحقيق رقم قياسي من الجوائز.

ونالت الممثلة “إيما ستون” جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “Poor Things”، وكانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من نصيب “دافين جوي راندولف” بسبب أدائها المتقن بفيلم THE HOLDOVERS

وحصد فيلم “The Boy and the Heron” جائزة أفضل فيلم أنيميشن، وفيلم “Anatomy of a Fall” توّج بجائزة أفضل سيناريو أصلي، كما حصل فيلم “American Fiction” على جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

فاز فيلم الخيال الياباني “The Boy and the Heron” بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، متفوقاً على فيلم سبايدر مان “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

وفاز فيلم الخيال العلمي “Poor Things” بجائزة أفضل تصميم إنتاج وتصميم أزياء ومكياج وتصفيفة شعر، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة “لإيما ستون”.

وتدور أحداث الفيلم للمخرج “يورغوس لانثيموس”، حول طفل رضيع زُرِع دماغه في جسد امرأة بالغة، لتذهب في مغامرة اكتشافية حول العالم.

وحصد فيلم “باربي”، الفيلم الأعلى إيرادات في عام 2023، بجائزة واحدة فقط من الجوائز الثماني التي ترشح لها، وذلك عن أفضل أغنية “What Was I Made For”، التي غنتها نجمة البوب بيلي إيليش.

وفاز “The Zone of Interest” بجائزة أفضل صوت، وأصبح أول فيلم بريطاني على الإطلاق يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي، وتدور أحداث الفيلم الذي نال استحسان النقاد، حول المحرقة النازية، حيث يحكي قصة عائلة ألمانية تعيش بجوار معسكر أوشفيتز.

وفي كلمته أثناء تسلمه الجائزة، انتقد المخرج “جوناثان غليزر” الاحتلال “الإسرائيلي” والحرب المستمرة في غزة.

وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لـ “عشرين يوماً في ماريوبول”. وقال مخرج الفيلم “مستيسلاف تشيرنوف” للجمهور إنه “يشرفه” أن يصبح أول أوكراني يفوز بجائزة الأوسكار.

وأشعل نجم المصارعة والنجم السينمائي الأمريكي “جون سينا” منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره “عارياً” خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، من أجل تسليم جائزة أفضل تصميم أزياء.

ومهد المذيع “جيمي كيميل” للجمهور حول ظهور “سينا” دون أية ملابس، من خلال استذكاره لإحدى اللحظات التي حصلت سابقاً في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والأربعين، واعتبرها الجميع بأنها كانت “اللحظة الأكثر جنوناً”.

وأشار كيميل إلى أنه خلال العام 1974، كان الممثل البريطاني “ديفيد نيفن” يُقدم مواطنته الممثلة إليزابيث تايلور، وحينها ركض إحدى الرجال مسرعاً وهو “عار” عبر المسرح. وتابع “كيميل” حديثه للجمهور، متسائلاً حول إمكانيتهم مشاهدة رجل في الوقت الحالي يركض عارياً عبر المسرح.

واقتحم بعدها “سينا” المسرح عارياً، مع حرصه على حمل ظرف كبير يغطي خلاله بقية جسده، وعلق ساخراً: “الأزياء مهمة جداً”، وبسبب عدم قدرة “سينا” على فتح الظرف والإفصاح عن اسم الفائز بجائزة أفضل تصميم أزياء، ذهب للكواليس، وعاد مرتدياً سترة ذهبية طويلة، ليتبين أن الفائزة هي “هولي وادينجتون” عن فيلم “Poor Things”.

ونشر سينا صوره في حفل الأوسكار وهو “عار”، على صفحته الرسمية على منصة “انستغرام”، لكن الصور التي بقيت لأكثر من 8 ساعات على الصفحة تم حذفها بالكامل.

يذكر أن جوائز الأوسكار تمنح للأدوار المهلة والشخصيات المؤثرة في التمثيل وهي تعد من ألمع الجوائز التقديرية في العالم.