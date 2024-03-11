مدفيديف يعلن أن روسيا لم يعد لديها خطوط حمراء تجاه فرنسا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا لم تعد تحتفظ بأي “خطوط حمراء” تجاه فرنسا، رداً على تصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون التي أكد فيها أن باريس لم تعد تفرض “خطوط حمراء” فيما يتعلق بدعم كييف.

وأكد مدفيديف في منشور على منصة “إكس”:“أعلن ماكرون أنه ‘لم تعد هناك خطوط حمراء، ولم تعد هناك حدود’ في قضية دعم أوكرانيا، مما يعني أن روسيا لم تعد تملك أي خطوط حمراء تجاه فرنسا”.

وأرفق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المنشور بعبارة لاتينية تعني “كل شيء مباح فيما يتعلق بالعدو”. وكان ماكرون قد صرح خلال اجتماع مع زعماء المعارضة في وقت سابق بأنه “لا توجد حدود” و”لا خطوط حمراء” في دعم فرنسا لأوكرانيا وفقاً لصحيفة تاس الروسية.

في الوقت نفسه، فشل زعماء المعارضة والرئيس الفرنسي في التوصل إلى اتفاق حول إجراءات دعم كييف خلال اجتماع يوم الخميس، حيث حذر زعماء ماكرون من التورط في نزاع في أوكرانيا.