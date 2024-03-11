الليرة اللبنانية تتصدّر قائمة أسوأ العملات

سجّلت الليرة اللبنانية أداءً هابطًا خلال هذا العام، حيث احتلت المرتبة الأولى كأسوأ أداء بين العملات، مسجلة تراجعًا يتجاوز 83% أمام الدولار.

تليها الليرة النيجيرية بانخفاض يبلغ حوالي 42% منذ بداية عام 2024. وفقًا لبيانات من بلومبرغ، جاء الجنيه المصري في المركز الثالث بين أسوأ العملات أداءً خلال هذا العام، حيث انخفض بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية السنة الحالية. أما البيزو التشيلي، فاحتل المركز الرابع بتراجع يبلغ 10.2% مقابل الدولار.

وجاءت الليرة التركية في المركز الخامس على مستوى العالم، متراجعة بنسبة 7% أمام الدولار.

صحيفة الجمهورية