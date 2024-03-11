أسعار الذهب في سوريا تسجّل ارتفاعاً تاريخياً جديداً.. فكم بلغ سعر الغرام والأونصة اليوم؟

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسيا جديدا، ليبلغ سعر الغرام مستويات قياسية وتاريخية بعد ان قفز سعره صباح اليوم السبت 9 آذار2024 بمقدار 8 ألاف ليرة، ليبلغ 865 ألف ليرة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 865 ألف ليرة سورية وسعر شراء 864 ألف ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 سعر مبيع 741429 ليرة وسعر شراء 740429 ليرة.



كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 32 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و 250 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 7 ملايين و 400 ألف ليرة و كذلك سجلت الليرة الذهبية السورية ارتفاعاً إلى 7 ملايين و 250 ألف ليرة سورية

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.



على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.

عالميا، ذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية إلى 2168.28 دولاراً للأوقية في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2175.50 دولاراً.

B2B