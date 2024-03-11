كيلو البندورة بـ 7 آلاف ليرة والتفاح 12 ألف.. الأسعار مستقرّة بسبب تحسّن الأحوال الجوية!

قال عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في سوق هال دمشق محمد العقّاد، إن أسعار الخضار والفواكه مستقرة منذ نحو أسبوعين، وذلك بسبب تحسّن الأحوال الجوية.

وأوضح العقّاد،، أن أسعار سعر كيلو البندورة تراوح بين 6000-7000 ل.س، وسعر كيلو الباذنجان 12000 ل.س، والكوسا 10000 ل.س، الزهرة 5000 ل.س، الخيار 5000 ل.س، الملفوف 6000 ل.س.

وبالنسبة للفواكه، بيّن أن سعر كيلو التفاح يترواح بين 6000-12000 ل.س يختلف بحسب النوعية والحجم، وكيلو البرتقال الشموطي 8000 ل.س، أمّا سعر كيلو الفريز بلغ 12000 ل.س وفقا لما نشره موقع كيو بزنس

وأشار العقّاد، إلى أن حركة التصدير شبه متوقفة، والمواد المصدرة تقتصر على الإجاص والكمأة، إضافة لكميات قليلة من الحمضيات، لدول الخليج والعراق.