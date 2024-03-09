 سوري يرمي نفسه من مبنى هربا من الشرطة الألمانية!

أقدم طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 26 عاماً على رمي نفسه من مبنى سكن اللاجئين في مدينة بامبيرغ بولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، محاولاً الهرب من الشرطة لتجنب ترحيله إلى رومانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية أن عناصر دورية تابعة لها “أرادوا القبض على الشاب صباح أمس الإثنين لأنه كان من المقرر ترحيله إلى رومانيا، ومن أجل تجنب ترحيل، هرب من نافذة في الطابق الثالث من المبنى”. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتقد الشرطة أنه “حاول التسلق إلى شرفة مجاورة وسقط ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونُقل على إثرها إلى مستشفى قريب لتلقي المزيد من العلاج”.

وتجري سلطات الهجرة الآن عملية تقييم، لتوضيح ما إذا كان سيتم ترحيل الشاب السوري من ألمانيا إلى رومانيا ومتى.

شار إلى أنه في الفترة الأخيرة ازدادت مداهمات الشرطة الألمانية لمراكز إيواء اللاجئين وخصوصاً الكامبات، وذلك بحثاً عن طالبي لجوء صدر قراراً بترحيلهم إلى بلد آخر بعد رفض المحكمة طلباتهم بسبب وجود بصمة أو إقامة في إحدى دول دبلن.

وعادة ما يلجأ عدد من طالبي اللجوء إلى توكيل محامي لتوقيف قرار الترحيل، أو يلجؤون إلى الكنائس وتقديم ما يسمى “لجوء كنسي”، لكن منذ نحو عامين زاد الضغط على الكنائس بسبب تزايد أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا، ما يضطر البعض للبقاء في مراكز الإيواء.

وينص قانون الاتحاد الأوروبي، على أن “الدولة التي يقدم فيها طلب اللجوء الأول، هي المسؤولة عن مقدم الطلب وتجب إعادته إليها”. لكن المحاكم الإدارية الألمانية تقضي بعدم إعادة طالبي اللجوء المزدوج، عندما تكون الإقامة في بلد اللجوء الأول سيئة جداً.