هجوم فاشل على موقع للجيش السوري غربي حلب

قتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية، وأصيب آخرون، نتيجة لتصدي الجيش السوري لهجوم شنه فصيل يُدعى “سعد بن أبي وقاص” على إحدى مواقعه في محور ريف حلب، مساء يوم الأحد.

وفي محافظة حلب حاول الفصيل المعني مهاجمة موقع الجيش السوري في بلدة “قبتان الجبل” بريف حلب الغربي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تخللها قصف مدفعي وصاروخي كثيف على خطوط إمداد المسلحين في المنطقة.

بدوره الجيش السوري نشط فورًا في جلب تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، واستطاع تصدي الهجوم بشكل كامل.

وقد تم تأكيد مقتل 8 مسلحين من جنسيات أجنبية وإصابة آخرين خلال هذا الهجوم، دون تغيير في خارطة السيطرة.



سبوتنيك

