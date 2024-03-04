المركزي السوري يحدد سعر الصرف ب 13400 ليرة للدولار الواحد

خفض مصرف سورية المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 100 ليرة.



وحدد المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13400 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14521 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر المركزي، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف سورية المركزي، حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة 13500 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 14625.32ليرة سورية لليورو الواحد.