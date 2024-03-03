03-03-2024
تعزيزات للجيش العربي السوري إلى بادية دير الزور
استهدف الجيش العربي السوري مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سهل الغاب وجبل الزاوية، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم.
وشهدت بقرص في دير الزور اشتباكات بين ميليشيات “قوات سورية الديمقراطية- قسد” ومسلحي قوات العشائر.
الجيش استخدم 4 مسيرات قتالية لاستهداف مجموعات إرهابية في قطاعي سهل الغاب وجبل الزاوية.
وتم تكثيف التمشيط في بادية دير الزور لملاحقة خلايا تنظيم داعش، مع تعزيزات وتحركات عسكرية في المناطق المستهدفة.
التيار
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