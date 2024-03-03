وفاة وإصابة العشرات في حادث حافلة على طريق حمص – حماة

تعرضت حافلة (بولمان) لحادث تدهور مأساوي على طريق حمص – حماة في سوريا، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة 38 آخرين، وفقاً لإعلان وزارة الداخلية السورية على صفحتها في “فيسبوك”.

تفيد التقارير بأن الحافلة فقدت السيطرة على الطريق، مما أدى إلى هذا الحادث المأساوي. حضرت الدوريات الأمنية إلى موقع الحادث على الفور، حيث تم نقل الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المشفى الوطني بحماة.

تؤكد وزارة الداخلية أن التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل وأسباب الحادث، فيما لم يتم الكشف عن حالة المصابين حتى الآن.

ندعو إلى الالتزام بأحكام السلامة على الطرق لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.