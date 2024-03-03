القبض على خاطـفة الطفلة من مشفى سلمية الوطني وإعادتها لأهلها

قامت السلطات في مدينة سلمية بإلقاء القبض على السيدة التي قامت بخطف الرضيعة من مشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني بسلمية، تم إعادة الرضيعة إلى عائلتها، وتم فتح تحقيقات للتحقق من تفاصيل الحادث، في الشهر الماضي، قامت امرأة من ريف سلمية بخطف الطفلة أثناء تشييع خمسة شهداء إلى مثواهم الأخير.

كانت المولودة قد وُلدت بعملية قيصرية في الصباح، وتم تسليمها لجدتها، التي كانت برفقتها في المشفى، لكن المرأة خطفت الطفلة وغادرت المشفى أثناء تشييع الشهداء، واستفادت من انشغال موظفي المشفى.

عندما عادت الجدة إلى الغرفة بعد دقائق قليلة، لم تجد المرأة أو الرضيعة، قامت بإبلاغ إدارة المشفى، وادعت أنها لا تعرف المرأة وأنها تعرفت عليها في الغرفة فقط وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

تم رصد ملامح المرأة من خلال كاميرات المشفى، وقامت السلطات بالبحث عنها لاعتقالها والتحقيق في ملابسات الحادث، كانت السلطات والفعاليات المجتمعية قد أعلنت مكافأة مالية تجاوزت 30 مليون ليرة لمن يقدم أي معلومة تؤدي إلى القبض على الخاطفة.

