القبض على خاطـفة الطفلة من مشفى سلمية الوطني وإعادتها لأهلها

03-03-2024

القبض على خاطـفة الطفلة من مشفى سلمية الوطني وإعادتها لأهلها

قامت السلطات في مدينة سلمية بإلقاء القبض على السيدة التي قامت بخطف الرضيعة من مشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني بسلمية، تم إعادة الرضيعة إلى عائلتها، وتم فتح تحقيقات للتحقق من تفاصيل الحادث، في الشهر الماضي، قامت امرأة من ريف سلمية بخطف الطفلة أثناء تشييع خمسة شهداء إلى مثواهم الأخير.

كانت المولودة قد وُلدت بعملية قيصرية في الصباح، وتم تسليمها لجدتها، التي كانت برفقتها في المشفى، لكن المرأة خطفت الطفلة وغادرت المشفى أثناء تشييع الشهداء، واستفادت من انشغال موظفي المشفى.

عندما عادت الجدة إلى الغرفة بعد دقائق قليلة، لم تجد المرأة أو الرضيعة، قامت بإبلاغ إدارة المشفى، وادعت أنها لا تعرف المرأة وأنها تعرفت عليها في الغرفة فقط وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

تم رصد ملامح المرأة من خلال كاميرات المشفى، وقامت السلطات بالبحث عنها لاعتقالها والتحقيق في ملابسات الحادث، كانت السلطات والفعاليات المجتمعية قد أعلنت مكافأة مالية تجاوزت 30 مليون ليرة لمن يقدم أي معلومة تؤدي إلى القبض على الخاطفة.
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...