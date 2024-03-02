مرتزقة “جيش سورية الحرة” في التنف يُجري تعديلات على قياداته

في إعلانٍ حديث، أعلن مرتزقة فصيل “جيش سورية الحرة”، المدعوم من الولايات المتحدة، عن تغييرات في هياكل قيادته في منطقة التنف جنوبي سوريا.

و تم إعلان عزل فريد القاسم وتعيين سالم تركي العنتري خلفًا له.

نشر الفصيل الإعلان على حسابه على منصة “X”، حيث أكد أن “جيش سورية الحرة” أجرى تعديلًا في القيادة اليوم ورحب بالقائد الجديد، دون توضيح مصير القاسم السابق.

كان القاسم قد وُجِّهت له اتهامات سابقًا بارتكاب مختلف الانتهاكات، وأشارت مصادر إلى اختلاسه وشقيقه طارق مبالغ مالية من أحد أبناء مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي. تُقدر قيمة المبالغ المحولة بحوالي 86 ألف دولار أمريكي.

تشهد صفوف الفصيل توترات وخلافات مستمرة منذ تولي القاسم قيادة “جيش سورية الحرة” في سبتمبر 2022. في مارس 2023، استقال عدد من قادة الفصيل وأفراده احتجاجًا على إجراءات القاسم.

عيَّنت الولايات المتحدة رسميًا فريد القاسم قائدًا لـ”جيش سورية الحرة” في التنف جنوبي سوريا في أكتوبر 2022. يُشير تقرير إلى دور القوات البريطانية في تسليم القاسم هذا المنصب، والتي أظهرت اهتمامًا بالمنطقة في الفترة الأخيرة.

تواجه الولايات المتحدة اعتراضات حادة على هذا التعيين، حيث احتج عدد من قادة وأفراد الفصيل على القرار. وتقوم القوات الدولية بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وجدلاً.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المنطقة تحولات أمنية وتوترات، ويظل من المهم متابعة تأثيرات هذه التغييرات في الوضع الإقليمي والدولي.



أثر برس

