أسعار بعض السلع الغذائية في دمشق 

02-03-2024

أسعار بعض السلع الغذائية في دمشق 

_ كيلو الرز القصير بسعر 15 - 17 ألف ليرة.

 

_ كيلو البرغل بسعر 15 ألف ليرة.

 

_ ليتر الزيت النباتي بسعر 30 ألف ليرة.

 

_كيلو السكر بسعر 14 - 17 ألف ليرة.

 

_ نص كيلو المتة بسعر 35 ألف ليرة.

 

_ ربع كيلو المتة بسعر 20 ألف ليرة.

 

_ كيلو الشاي بسعر 150 ألف ليرة بحسب الصنف.

 

_ كيلو الطحين بسعر 9 - 10 ألف ليرة.

 

_ كيلو القهوة بسعر 100 - 300 ألف ليرة بحسب الصنف.

 

_ طبق البيض بسعر 55 ألف ليرة.

 

_ كيلو العدس بسعر 22 ألف ليرة.

 

_ كيلو الفول بسعر 20 ألف ليرة.

 

_ كيلو المعكرونة بسعر 20 ألف ليرة.

 

الثورة

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