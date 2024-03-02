02-03-2024
أسعار بعض السلع الغذائية في دمشق
_ كيلو الرز القصير بسعر 15 - 17 ألف ليرة.
_ كيلو البرغل بسعر 15 ألف ليرة.
_ ليتر الزيت النباتي بسعر 30 ألف ليرة.
_كيلو السكر بسعر 14 - 17 ألف ليرة.
_ نص كيلو المتة بسعر 35 ألف ليرة.
_ ربع كيلو المتة بسعر 20 ألف ليرة.
_ كيلو الشاي بسعر 150 ألف ليرة بحسب الصنف.
_ كيلو الطحين بسعر 9 - 10 ألف ليرة.
_ كيلو القهوة بسعر 100 - 300 ألف ليرة بحسب الصنف.
_ طبق البيض بسعر 55 ألف ليرة.
_ كيلو العدس بسعر 22 ألف ليرة.
_ كيلو الفول بسعر 20 ألف ليرة.
_ كيلو المعكرونة بسعر 20 ألف ليرة.
الثورة
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