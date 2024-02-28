ضرب شقيقتين بالشارع في الرقة والمارّة يتفرجون دون تدخّل!

تداولت صفحات محلية مقطع فيديو يُظهر أشخاصًا يعتدون بوحشية على فتاتين أمام المارة في بلدة “تل السمن” بريف “الرقة”.

بين ناشرو المقطع أنه تم تسجيله قبل أيام.

وفقًا لـ “نورث برس” المحلي، صرحت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية “عدالت عمر” أن الفتاتين المعتدى عليهما هما شقيقتان، لينا وعائشة عكلة الأحمد، وتم نقلهما إلى دور المرأة للحماية.

قوات “الأسايش” التابعة لـ “قسد” قامت بالقبض على 3 مشتبهين في الاعتداء بدعوى “الشرف”، وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على المشتبه الرابع.

تثير الحادثة استياءً واسعًا عبر وسائل التواصل بسبب بشاعتها، مع استغراب الكثيرين من عدم تدخل المارة لإنقاذ الفتاتين من الهجوم الوحشي.

الحادثة تعيد قضية العنف ضد المرأة إلى الواجهة، خاصة مع تزايد الحالات “بداعي الشرف”، ورغم أن الأرقام المُعلنة قد لا تكون دقيقة بسبب تكتم بعض العائلات عن الجرائم خوفًا من “العار”.



سناك سوري