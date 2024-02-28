سوري يضرب ويسرق مدير مستشفى ألماني لشراء المخدرات!

قضت محكمة الأسرة في مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا الشرقية في ألمانيا بنقل مراهق سوري يبلغ من العمر 13 عامًا إلى منشأة مغلقة، بعد أن قام برفقة مراهق إيراني بالاعتداء على طبيب ألماني وسرقة نقوده.

ووفقًا لصحيفة “فراي برس” الألمانية، هاجم مراهقين الخميس الماضي المدير الطبي لمستشفى بيثانيان كيمنتس، مايكل فرونر، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية طارئة.

وفي بيان للشرطة الألمانية، أوضحت أن المراهقين اقتربا من المدير الطبي وكبير أطباء عيادة المسالك البولية في المستشفى وطلبا منه المال، وعندما رفض الطبيب طلبهما، حدث شجار وقام المراهق السوري بإسقاط الطبيب أرضًا وركله بوحشية، ثم سرق النقود من محفظته وفر هاربًا.

تمكنت الشرطة بسرعة من تحديد مكان المشتبه بهما واعتقال الفتى السوري (13 عامًا) ورفيقه الإيراني (15 عامًا).

يُحقق الآن مع الفتى السوري باعتباره الجاني الرئيسي.

قررت محكمة الأسرة في كيمنتس نقل المراهق السوري إلى دار أطفال مغلقة، مع التركيز على جهود تعليمه لمساعدته على السير في الطريق الصحيح.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن المراهق السوري ارتكب الاعتداء بحاجة إلى المال لشراء المخدرات، حيث قام بسرقة نحو 60 يورو.

يُذكر أنه قبل هذا الحادث، هاجم المراهقان رجلاً آخر في مرآب للسيارات وفر هاربين بعدما فشلوا في سلبه.



وكالات