تحذير جديد من زلزال عنيف قريباً سيدمر إسطنبول

تثير بلدية اسطنبول قلقًا جديًا بسبب التحذيرات المتكررة حول احتمال حدوث زلزال مدمر في المدينة بقوة تزيد عن 7 درجات.

تسعى البلدية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية البنية التحتية، خاصةً مع وجود شبكات الغاز ومياه الشرب والمترو والأنفاق، مما يشكل تحديات كبيرة.

مصادر من بلدية اسطنبول أكدت أن المسؤولين يناقشون باستمرار اتخاذ إجراءات لتقوية المباني وتجهيز ملاجئ لتقليل من تأثير الزلزال المحتمل، وسط تحذيرات من جيولوجيين بقوة زلزال قد يكون مدمرًا.

مكتب الجيولوجي سينان توركان أشار إلى أنه لا مفر من حدوث زلزال في اسطنبول، مع تأكيد أن التحضيرات الحكومية ضرورية لتقليل التداوليات السلبية المتوقعة.

تحذر التحالفات الجيولوجية من وجود أكثر من 500 فالق في تركيا، مما يجعلها عرضة لزلازل بقوة تتجاوز 5.5 درجات.

يتوقع أن يتسبب أي زلزال في أضرار جسيمة، ويعتبر التعامل مع هذا التحدي قضية حيوية في انتخابات بلدية اسطنبول المقبلة.

الخبراء يشددون على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتعبئة الملاجئ لتقليل التأثيرات المحتملة، ويدعون للتوعية بين السكان لتحسين التصرف في حالة وقوع الكارثة.



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