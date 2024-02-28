28-02-2024
القبض على سبعة مروجين ومتعاطين في حلب
نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بحلب في ضبط المواد المخدرة وملاحقة متعاطيها ومروجيها حتى إلقاء القبض عليهم تمكن قسم شرطة الميدان بحلب من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في محلة المشارقة وسليمان الحلبي لإقدامهم على تعاطي المواد المخـ.درة وإقدام البعض منهم على الاتجار بها ، وضبط بحوزتهم ( 167 ) مئة وسبع وستون حبة كبتاغون مخـ.درة و( 84 ) أربع وثمانون حبة دوائية مخـ.درة وكمية من مادة الحشيش المخـ.در ومئة دولار أمريكي مزيف وأداتان حـ.ادتان (مـ.وس كباس – سكـ.ين قندرجية).
تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة الداخلية
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