أكد يان غاغين، المسؤول المحلي في دونيتسك، أن الجيش الروسي قد ألحق أضراراً بأول دبابة أمريكية من طراز “إم1 إيه1″، المستخدمة في منطقة العمليات الخاصة باتجاه أفدييفكا.

وفي تصريح لسبوتنيك، أشار غاغين إلى تدمير هذه الدبابة خلال تحرير أفدييفكا، موضحاً أنها لم تصل إلى خط الاشتباك وتم العناية بها.

وأوضح غاغين أن أي معدات عسكرية أجنبية تعرضت للخطر ستواجه مصيرًا مشابهًا للسابق، حيث ستستخدم في إعادة بناء مدن دونباس.

يأتي ذلك بعد وعد واشنطن بتسليم 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى كييف في سبتمبر الماضي

وفي هذا السياق، أشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الدبابات الأمريكية لن تؤثر بشكل كبير على الوضع العسكري في الجبهة.

وأكد كيريل بودانوف، رئيس مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، أنه لا يُتوقع أن تصمد “أبرامز” طويلاً على خط المواجهة.

وأكد الكرملين مرارًا أن الدبابات الأمريكية المرسلة إلى أوكرانيا ستتعرض للتدمير، وأشارت الصحيفة الأوكرانية “كونتري” إلى استخدام القوات الأوكرانية لـ “أبرامز” لأكثر من شهر في اتجاه أفدييفكا، والتي تراجعت في وقت لاحق.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة “آسيا تايمز” إلى نجاحات القوات الروسية في أوكرانيا، مع تعطيلها لأفضل دبابات الناتو وتدمير مركبات مدرعة غربية، مما يبرز تحديات الدبابات الغربية في الميدان.



سكاي نيوز عربية