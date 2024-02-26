مصادر رسمية تكشف حقيقة تلوث مياه «نهر الفرات» في سورية

نفى مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، لورانس الحسين، مزاعم تلوث نهر الفرات بسبب انهيار منجم ذهب في تركيا.

أوضح الحسين أن الفحوصات اليومية لمياه النهر أظهرت عدم تلوثها، مشيرًا إلى وجود عكارة ناتجة عن السيول بعد الهطولات المطرية الغزيرة.

من جهته، أكد مدير الموارد المائية في دير الزور، محمد الرجب، أن وضع مياه النهر طبيعي، وارتفاع منسوبها بعد فتح بوابات سد الفرات.

حذر الأهالي من ارتفاع المياه، مشيرًا إلى فتح بوابات السد لتصريف المياه بكميات محددة.



صاحبة الجلالة