استشهاد 5 مدنيين بهجوم على رعاة الأغنام بريف حمص

في ريف حمص الشرقي، استشهد خمسة مدنيين جراء هجوم نفّذه مسلحون على رعاة الأغنام في محيط قرية الحيوانية بمنطقة جب الجراح التابعة لمدينة المخرم.

هاجم المسلحون رعاة الأغنام بإطلاق نار أثناء جني الكمأة، مستخدمين دراجات نارية، مما أسفر عن استشهاد خمسة منهم.

قامت هيئة الكشف الطبي بالكشف على الجثث وتسليمها لذويهم.

تشير المصادر إلى أن الهجوم قد يكون من تنظيم “داعش”، وتجري التحقيقات للتحقق من الخلفية.

يُذكر أن هجمات مشابهة قد وقعت في هذه المنطقة مؤخرًا، حيث يتعرض رعاة الأغنام لهجمات وسرقة أغنامهم، مع تكرار حوادث مهاجمة المزارعين في المنطقة بين ريف حمص الشرقي وريف حماة الشمالي الشرقي.

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