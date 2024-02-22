احتراق القمر الصناعي الأوروبي فوق جنوب إفريقيا

تداولت مواقع صحفية منذ عدة أيام توقعات بسقوط القمر الصناعي الأوروبي “ERS-2” بين اليمن والسعودية والعراق، وإمكانية مشاهدة بعض الشظايا في سوريا.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري أن: “القمر الصناعي الأوروبي المتوقع سقوطه يوم الأربعاء، احترق بشكل شبه كامل فوق جنوب افريقيا، وتقطع وتجزأ على ارتفاع 50 كم “.



وتابع العصيري: “وبقيت قطعة صغيرة لم تعد مشاهدة بالتلسكوبات، ويتوقع أنها سقطت في المحيط الهادي وفقاً لآخر تحديث، وننتظر تأكيد سقوطها في المحيط أو احتراقها”.

وبين “العصيري”، أن: “90% من القمر احترق فعلياً، ولم يظهر أو يسقط أو يؤثر على أي دولة عربية، كما لم تشاهد بقايا الاحتراق في منطقتنا عكس أوروبا وأمريكا”.

وتوقع مركز الفلك الدولي سقوط قمر صناعي أوروبي يسمى “ERS-2” على الأرض يوم الأربعاء 21 شباط، والذي أطلق يوم 21 نيسان 1995، واستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد، وفقاً لموقع “مونت كارلو الدولية”.

يذكر أن القمر انطلق في 21 نيسان 1995، وبقي عاملا حتى 4 تموز 2011، قبل أن ينتهى عمره الافتراضي، وبقي يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين.



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