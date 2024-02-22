 لا توجد خطط حالياً لزيارة محمد بن سلمان إلى دمشق

أكدت صحيفة الوطن في تقرير أمس الثلاثاء أنه لا توجد خطط رسمية لزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى العاصمة دمشق، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه لا يوجد أي إعلان رسمي حول زيارة محتملة لولي العهد السعودي إلى سوريا.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” نقلت في وقت سابق عن مصادر خاصة أن ولي العهد السعودي يعتزم إجراء زيارة قريبة إلى دمشق، حيث يُفترض عقد قمة مع الرئيس الأسد، وارتبط موعد الزيارة بنهاية الحرب الإسرائيلية على غزة أو بعد سريان الهدنة بين حماس وإسرائيل.

ترى الصحيفة أن هذه الزيارة المحتملة قد تكون نقلة نوعية في العلاقات بين السعودية وسوريا، وقد تكون لها تأثير إيجابي على استعادة دمشق لعلاقاتها العربية، ومساعدتها في تنشيط الاقتصاد السوري المتدهور.

منذ بداية الأزمة السورية في مارس 2011، اتخذت السعودية موقفاً معادياً للحكومة السورية وقطعت العلاقات معها، ودعمت تيارات من المعارضة السورية، ولكن خلال السنوات الأخيرة، شهد الخطاب السعودي تغييرًا، خاصة بعد الزلزال الذي وقع في سوريا وتركيا في فبراير 2023، وقد قدمت السعودية مساعدات إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى عبر طائرات هبطت في مطاري حلب ودمشق، وفي مايو 2023، شارك الرئيس الأسد في قمة عربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأجرى محادثات مع ولي العهد السعودي على هامش القمة، وفي ديسمبر 2023، عيّن رئيس السوري سفيراً جديدًا لسوريا لدى السعودية، وبدأت السفارتان في استئناف عملهما بعد إغلاق دام لأكثر من عقد.

