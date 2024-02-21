 تضرر أكثر من ألفي دونم قمح و٢١٠ بيوت بلاستيكية في  حمص بسبب الأمطار

أكد المهندس أيمن الحموي، رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث في مديرية زراعة حمص، أنه تم تقدير حجم الضرر الذي حدث للمحاصيل الزراعية والبيوت البلاستيكية نتيجة للهطول المطري الأخير في الريف الغربي لمحافظة حمص في منطقتي تلكلخ والمركز الغربي.

وأوضح الحموي أن مساحة القمح المتضرر بلغت ٢٠١٠ دونمًا بنسبة ضرر تتراوح بين ٢٠٪ – ١٠٠٪، ووصل عدد البيوت البلاستيكية المحمية المتضررة إلى ٢١٠ بيتًا مزروعًا بالفريز، البندورة، والفاصولياء بنسبة ضرر تتراوح بين ٧٠٪ – ١٠٠٪. فيما يتعلق بمحصول البطاطا، بلغت المساحة المتضررة ٤ دونمات بنسبة ضرر ١٠٠٪، وتضررت الحمضيات على مساحة ٢٦ دونمًا بنسبة ضرر ٣٠٪

وأكد الحموي أنه يتم حاليًا دراسة الأضرار وفق شروط الصندوق لتحديد من يستحق التعويض.

الوطن