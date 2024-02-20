عشائر حوران تلوح بعمل عسكري في درعا

هددت عشائر منطقة حوران و”اللجنة المركزية” بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة اللجاة للقضاء على ظاهرة الخطف المتفاقمة وللإفراج عن أحد المختطفين، وذلك خلال اجتماع حيث أكدوا على البحث عن أعضاء العصابة التي اختطفت الشاب “رامي عبد الستار المفعلاني”.

تم تحديد مهلة 24 ساعة للإفراج عنه، وتم تقديم مبلغ 75 ألف دولار كفدية.

العشائر واللجنة قررت تشكيل قوة لمحاربة هذه الظاهرة، وجمعت وفودًا من جميع مدن وبلدات حوران للتشاور حول وسائل وقف حالات الخطف والسلب والنهب.

دُعي أهالي بلدة ناحتة ووجهاء من آل المفعلاني لاجتماع بهدف التصدي لهذه الحوادث، وتأكيد التضامن مع الشاب المختطف.



وكالات