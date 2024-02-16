خطوة عربية قريبة باتجاه دمشق

على الرغم من اندلاع الجبهات العسكرية في عدة دول في المنطقة، يظهر “الهدوء النسبي” الذي تشهده سوريا منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” أنه قد استفادت سياسياً في هذه اللحظة الحساسة، ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الانفتاح العربي على دمشق سيستمر، وربما تشهد الأيام المقبلة خطوة ذات أهمية بالغة، مع زيارة بارزة من دول الخليج، التي ستكون لها تأثير حتمي على الواقع الاقتصادي السوري في المدى المتوسط .

تشير المصادر إلى أن موقف سوريا من المعركة في غزة وكيفية التعامل معها قد لا يتغير، ولكنها تشير إلى أن هذا الموقف قد يختلف إذا كان “حزب الله” هو الطرف الرئيسي في النزاع مع إسرائيل.

لبنان 24