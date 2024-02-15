بيدرسون في دمشق خلال أسابيع

بانتظار زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في تحديد مكان جديد لاجتماع لجنة مناقشة الدستور السوري قريبًا، بموافقة الأطراف المعنية.

وأكد أن انحياز سويسرا وسياستها المناهضة لروسيا علنيًا كانا السبب الرئيسي في تعليق عمل اللجنة في جنيف، حيث قوضت سمعتها كمنصة محايدة.

لافروف أوضح أن موسكو لم تعد تعتبر سويسرا منصة محايدة بسبب موقفها العلني المعادي لروسيا، وأشار إلى أن سويسرا اعتمدت مؤخرًا مفهومًا للسياسة الخارجية يعارض روسيا بشكل واضح.

وسأل عن نوع الوساطة الممكنة بعد هذا التحول.

وأكد لافروف استمرار روسيا في التعاون مع دول المنطقة العربية بشأن إعادة إعمار سورية، مع التركيز على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

كما أكد استمرار صيغة أستانا للتسوية في سورية وأعرب عن أمله في تحديد مكان الاجتماع الجديد للجنة الدستورية قريبًا بموافقة الأطراف المعنية.



الوطن



