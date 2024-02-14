قبرص تفاوض لبنان لإعادة 116 لاجئاً سورياً تم إنقاذهم قبالة سواحلها

أعلنت قبرص، أنها تتفاوض مع لبنان لإعادة 116 لاجئاً سورياً جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم.

وقال مسؤولون قبارصة، إن “اللاجئين أُنقذوا في المياه الدولية على مسافة 30 ميلاً بحرياً قبالة قبرص خلال نهاية الأسبوع، بعد مغادرتهم لبنان على متن قارب”، بحسب وكالة “أ ف ب”.

وأفاد وزير الداخلية القبرصي “كونستانتينوس يوانو”، لوسائل إعلام، أن “عملية إنقاذ 116 لاجئاً من سوريا بدأت الأحد، بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية”.

وأضاف “يوانو”، أن “ثلاثة زوارق تابعة للشرطة والحرس الوطني القبرصي رافقت القارب في اليوم التالي إلى لبنان، لكن تم منع المهاجرين على متنه من الدخول”، وأردف: “للأسف لم تقبل السلطات اللبنانية بعودة من كانوا على متن القارب اللبناني”.

يُذكر أن قبرص أبرمت قبل سنوات اتفاقاً مع لبنان بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين إليها.

ويبحث اللاجئون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتراً عن لبنان.