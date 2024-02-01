16 مجزرة و 150 شهيداً في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيداً و313 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 117 على القطاع ارتفع إلى 26900 شهيد و65949 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون خلال الساعات الماضية جراء قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية مناطق في خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال مناطق في بيت حانون شماله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد أحد موظفي مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي.

وتواصل قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى الأمل ومقر الجمعية ومستشفى ناصر في خان يونس لليوم العاشر.