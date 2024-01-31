الفصائل العراقية تعلن تعليق العمليات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة

أفصحت كتائب “حزب الله” العراقية في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء عن تجميد الأنشطة العسكرية والأمنية المستهدفة للقوات الأمريكية في المنطقة، بهدف تجنب إحراج الحكومة العراقية.

صرح الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، في بيان رسمي، أن قرار تعليق العمليات يأتي نتيجة لصعوبة المرحلة الحالية وتكاليفها البالغة، مع التأكيد على أن المقاومة الإسلامية للكتائب تواصل دعم الشعب الفلسطيني في غزة بمواقفها الثابتة والتصدي للتدخلات الخارجية.

وأوضح الحميداوي أن الكتائب قررت بحكمة وتأنٍ دعم الأهل في غزة في ظل الأوضاع الصعبة، مؤكدًا على عدم تدخل الآخرين في هذا السياق.

وفي سياق متصل، أشار إلى عدم فهم إخوتهم في المنطقة، خاصة في الجمهورية الإسلامية، لطبيعة جهودهم الجهادية، موضحًا أنهم يعملون بحكمة في مواجهة القوات الأمريكية في العراق وسورية، مع التزامهم بالأسس الشرعية والأخلاقية في أصعب الظروف.

وختم الحميداوي البيان، بالتأكيد على استمرار الدفاع عن أهل غزة بوسائل أخرى، ووجه نصيحة لمجاهدي كتائب حزب الله بالتصدي لأي عمل عدائي أمريكي بشكل سلبي (مؤقتا)، في حال حدوث أي تصعيد من قبل القوات الأمريكية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ قرار بشأن الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية عند الحدود الأردنية السورية، أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 40 آخرين.

يُشار إلى أن قيادة القوات المسلحة الأمريكية أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة استضافت عسكريين أمريكيين لهجوم بطائرة مسيرة، متهمة الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم.



RT