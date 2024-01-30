قاعدة البرج 22.. ما هو دورها بصراعات الشرق الأوسط؟

توجد قاعدة “البرج 22” في موقع استراتيجي حيوي في أقصى شمال شرقي الأردن، حيث تتلاقى حدود المملكة مع سورية والعراق، مما يسهل الوصول إلى تلك الدول.

تُعنى هذه القاعدة بجمع المعلومات الاستخبارية وتقديم التدريب اللازم.

وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، استُخدمت القاعدة لقصف مستودعات الأسلحة والمنشآت العسكرية في العراق وسورية،إضافة إلى تصفية زعيم إيراني في العراق.

يبقى الموقع ذو طابع سري، ولكنه يقع بالقرب من قاعدة التنف الموجودة داخل الحدود السورية، حيث يتواجد عدد قليل من الجنود الأمريكيين.

لا تُعرف الأسلحة والدفاعات الجوية المتوفرة داخل القاعدة بحسب تقرير رويترز.

تلعب قاعدة التنف دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وتسهم في استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء التوسع العسكري الإيراني في شرق سورية.

وتوجد قاعدة البرج 22 على مسافة قريبة من القوات الأمريكية في التنف، مما يمكنها من دعم تلك القوات والمساهمة في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران في المنطقة، إضافة إلى دعم الجهود لمراقبة أفراد تنظيم داعش الإرهابي الباقين.



إرم نيوز