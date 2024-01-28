جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان استعدادا للحرب

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن جنود الاحتياط خضعوا لتدريبات مكثفة على الحدود مع لبنان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستعداد القتالي في ظل التصعيد الحالي في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أجرت القيادة الشمالية تدريبات مكثفة بهدف تعزيز الاستعداد للعمليات القتالية على الحدود الشمالية، وخلال البرامج التدريبية الأخيرة للكتائب الاحتياطية على الجبهة الشمالية، تم تدريب جنود من اللواء الشمالي المحمول جوا (اللواء 226) والمقاتلين، كما نفذت قوات الهندسة تدريباتها العملية”.

وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تمت بهدف “تأهيل القوات للتعامل مع القتال في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحت ظروف الطقس الشتوية، وفي التضاريس الشمالية”.

وأوضح أن التدريبات شملت تنسيق استخدام الدبابات، ووحدات الهندسة القتالية، ووحدات المشاة، والمدفعية وفقاً لموقع روسيا اليوم.

تشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تصاعدًا في التوتر الأمني، مع وقوع تبادل لإطلاق النار وقصف بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.