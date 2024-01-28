حماية المستهلك تحصّل نحو 400 مليار ليرة غرامات المخالفات عام 2023

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم تحصيل نحو 358.909 مليار ليرة، جرّاء تنظيم ما يزيد على 66.2 ألف ضبط تمويني على مستوى المحافظات كافة، خلال العام 2023.



وأوضحت الوزارة، أن هذا المبلغ يتوزع بين 337.3 مليار ليرة كغرامات مالية على المخالفات المرتكبة ويتم تحصيلها عادة عن طريق القضاء المختص لتحال إلى الخزينة العامة للدولة، ونحو 21.5 مليار ليرة كمبالغ تسوية، تم تحصيلها من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات.



وبينت الوزارة أن الضبوط المنظمة شملت مخالفات عديدة منها ما يتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بواقع 28225 ضبطاً، وعدم إبراز فواتير بواقع 9748 ضبطاً، بينما وصل عدد الضبوط المنظمة نتيجة وجود مواد مجهولة المصدر 543 ضبطاً، كما جرى تنظيم ضبوط عديدة بحق تجار امتنعوا عن بيع المواطنين خلال العام الماضي، وصل عددها إلى 290 ضبطاً، على حين وصل عدد ضبوط البيع بسعر زائد إلى 1429 ضبطاً، وبلغ عدد الضبوط المنظمة كبدل خدمات 2836 ضبطاً.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم 827 ضبطاً في محال بيع اللحوم الحمراء، و1455 ضبطاً للحوم البيضاء، بينما وصل عدد ضبوط مخالفة المواصفات والبيانات إلى 1531 ضبطاً، كما تم تنظيم 454 ضبطاً بالنسبة لمن غشوا في بضائعهم، أما الضبوط المتعلقة بعمل الأفران والمخابز فقد فوصل عددها إلى 3774 ضبطاً.



وبالنسبة لمخالفات الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، وصل عدد ضبوط الدقيق التمويني والخبز إلى 1942 ضبطاً، وضبوط المحروقات (غاز- بنزين- مازوت) إلى 2223 ضبطاً، كما تم تنظيم نحو 174 ضبطاً للاتجار بالمواد الإغاثية.



وحسب التقرير، وصل عدد ضبوط المواد المنتهية الصلاحية إلى 502 ضبط، وتوزعت بقية الضبوط التي يبلغ عددها 4454 على مخالفات أخرى متفرقة.



وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الداخلية، نفذت خلال جولاتها على الأسواق 5595 إغلاقاً للفعاليات التجارية، وأحالت 1317 مخالفاً للقضاء المختص.

الوطن