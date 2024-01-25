25-01-2024
المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير ميناء أسدود
أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف ميناء أسدود في فلسطين المحتلة بالطيران المسير.
وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ قمنا بمهاجمة ميناء أسدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطيران المسير، ونحن مستمرون في دك معاقل الأعداء”.
واستهدفت المقاومة العراقية أمس بالطيران المسير والصواريخ قوات الاحتلال الأمريكي في ثلاث قواعد في العراق وسورية.
إضافة تعليق جديد