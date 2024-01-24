25700 شهيد و 63740 جريحاً حصيلة العدوان على قطاع غزة

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 25700 شهيد، و63740 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 24 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 210 شهداء و3386 جريحاً، ليرتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 110 على القطاع إلى 25700 شهيد و 63740 جريحاً.

واستشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت فرق الإنقاذ جثامين 4 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

كما استشهد 14 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 20 آخرين، في قصف الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال القطاع.

وتشهد المستشفيات في القطاع تراجعاً في وظائف المعدات الطبية المعتمدة على الكهرباء مثل أجهزة المراقبة، وأجهزة التنفس الصناعي، والحاضنات، وأجهزة الأشعة السينية والأشعة المقطعية، وأجهزة التحليل المعملية، وأجهزة التخدير.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئياً في شمال غزة، تعاني نقصاً في الكوادر والمستلزمات.