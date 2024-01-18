مدرب سوريا يستفز أستراليا قبل المواجهة بينهما

أعرب المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن رأيه بأن المنتخب الأسترالي هو “قوي على الورق فقط”، قبل المباراة المنتظرة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، وفي المؤتمر الصحفي الذي أُجري قبل المباراة، أشار كوبر إلى أهمية تحقيق الفوز، مشددًا على أن التحضير لأي مباراة يكون بالتركيز على تحقيق الفوز.

أوضح المدرب الذي اشتهر بأسلوبه الدفاعي أنه لا يوجد مدرب في العالم يعتمد فقط على الدفاع، وأن الفوز يكون بالمزج بين الطريقتين الهجومية والدفاعية، أكد على أنه يتعين على الفرق الاعتماد على انضباط خططي لتحقيق النقاط وتحقيق الإنجازات.

وفيما يتعلق بمباراة الغد أمام أستراليا، قال كوبر: “سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار”، ورفض الحديث عن المستقبل البعيد، مؤكدًا أن تركيزه يتمحور حالياً حول المباراة القادمة.

من ناحية أخرى، أشار النجم السوري، أيهم أوسو، إلى أهمية تحقيق الفوز أمام أستراليا، معبرًا عن سعادته بالانضمام للمنتخب السوري، وأكد أن الفريق يعيش في تفاهم وانسجام، وأنهم جاهزون للمباراة بحماس وبدون أي ضغوطات وفقاً لروسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي جزء من منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023،