نصر الله: المقاومة جاهزة للحرب ولا تخافها و”إسرائيل” من يجب أن تخشاها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة جاهزة للحرب ولا تخافها، والذي يجب أن يخشى من الحرب هو “إسرائيل”، مشدداً على أن مئة يوم وغزة تقاوم وصامدة بشعبها بشكل أسطوري لم يشهد التاريخ له مثيلاً.

وقال السيد نصر الله خلال كلمة تم بثها في بلدة خربة سلم جنوب لبنان: مئة يوم وغزة تقاوم وصامدة بشعبها بشكل أسطوري لم يشهد التاريخ له مثيلاً، إذ إن مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة محاصرة، والمقاومة الفلسطينية تقاتل وتقاوم بكل بسالة وشجاعة، مؤكداً أن العدو لم يستطع القضاء على المقاومة، كما لم يتمكن من إيقاف الصواريخ من شمال غزة إلى تل أبيب ومستوطناته.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: منذ 99 يوماً ونحن جاهزون للحرب ولا نخافها وسنقاتل فيها بلا أسقف وبلا ضوابط وبلا حدود، الذي يجب أن يخشى من الحرب ويخاف منها هو “إسرائيل” وحكومة العدو.

وأكد السيد نصر الله أن “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة أكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى، رغم اتفاق الجميع وحتى داخل الكيان على أنها غارقة في الفشل خلال الاشتباكات المتواصلة منذ 100 يوم في شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوبه، لافتاً إلى أن عدد القتلى الحقيقي غير المعلن وخسائر العدو البشرية غير مسبوقة على كل الجبهات بناء على حسابات علمية وموضوعية.

وشدد السيد نصر الله على أن معرفة حجم الخسائر التي أصابت الكيان خلال 100 يوم ضرورية حتى تعرف شعوب منطقتنا وكل من يضحي فيها أن دماء الأطفال والنساء المظلومين لم تذهب هدراً.

وحول العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، أوضح السيد نصر الله أن هذا العدوان يمثل حماقة أميركية وبريطانية وتناقضاً أميركياً، ففي الوقت الذي يدعو الأميركي إلى عدم توسعة الحرب فإنه يقوم بتوسيعها.

