الاحتلال يرتكب 11 مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيداً و265 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 11 مجزرة في قطاع غزة المنكوب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 100 إلى نحو 24 ألف شهيد، وأكثر من 60500 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال يواصل عدوانه بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، حيث استشهد خلال الساعات الماضية 125 فلسطينياً، وجُرح 265 وهو ما استطاع الوصول للمستشفيات فقط، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 23968 شهيداً و60582 جريحاً، وأكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول لهم.

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال المتواصلة للمنظومة الصحية في القطاع، أكدت الوزارة أن الاحتلال لا يزال يتعمد تدمير القطاع الصحي إذ إن عدوانه النازي المتواصل أدى إلى استشهاد 337 من الكوادر الطبية وأصحاب الاختصاص الطبي وإخراج 30 مستشفى و53 مركزاً للرعاية الصحية من الخدمة، وتدمير 121 سيارة إسعاف واستهداف 150 مؤسسة صحية، لافتة إلى أن 99 من الكوادر الطبية في مقدمتهم مديرو مستشفيات لا يزالون معتقلين وسط ظروف اعتقال مأساوية.

وبالنسبة للأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في مراكز الإيواء قالت الوزارة: إن أكثر من مليون و300 ألف نازح فلسطيني يتكدسون فيها وسط أجواء شديدة البرودة، فيما يزداد خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض التنفسية والجلدية والأمراض المعدية الأخرى بينهم.

وطالبت الصحة الفلسطينية الدول والمؤسسات الصحية في العالم باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان المتواصل منذ 100 يوم، وبتوفير مستشفيات ميدانية وفرق طبية متخصصة والوصول إلى غزة لإنقاذ حياة الجرحى وإيجاد آليات فاعلة لتلبية احتياجات مستشفيات شمال غزة بالأدوية والوقود من أجل تشغيلها ولضمان استمرار عملها بشكل عاجل.