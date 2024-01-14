منتخب سورية يتعادل مع نظيره الأوزبكي في كأس آسيا

افتتح منتخب سورية لكرة القدم مشواره بكأس آسيا المقامة في قطر بالتعادل مع نظيره الأوزبكي سلباً في المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد.

وضمت تشكيلة منتخبنا.. أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل الياس وايزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار وبابفو صباغ.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب أستراليا في مباراته الثانية من دور المجموعات في الـ 19 من الشهر الجاري ويختتم هذا الدور بلقاء الهند في الـ 23 منه.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.