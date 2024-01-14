14-01-2024
منتخب سورية يتعادل مع نظيره الأوزبكي في كأس آسيا
افتتح منتخب سورية لكرة القدم مشواره بكأس آسيا المقامة في قطر بالتعادل مع نظيره الأوزبكي سلباً في المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد.
وضمت تشكيلة منتخبنا.. أحمد مدنية وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان وعبد الرحمن ويس وخليل الياس وايزاكيل العم ومحمود الأسود وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار وبابفو صباغ.
ويلتقي منتخبنا مع منتخب أستراليا في مباراته الثانية من دور المجموعات في الـ 19 من الشهر الجاري ويختتم هذا الدور بلقاء الهند في الـ 23 منه.
يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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